Heads Of State: John Cena e Idris Elba nel cast (Di lunedì 5 ottobre 2020) John Cena e Idris Elba saranno i protagonisti di Heads Of State, film d’azione di prossima uscita degli Amazon Studios Heads of State, film di prossima uscita prodotHeads Of Stateto dagli Amazon Studios, vede John Cena e Idris Elba recitare ancora fianco a fianco dopo il sequel di The Suicide Squad della Warner Bros. Il progetto è stato acquistato da Amazon dopo una presentazione su Zoom con gli attori, lo sceneggiatore Harrison Query e i produttori (Peter Safran e John Rickard di The Safran Company). Max Jacoby sarà il co-produttore per The Safran Company. Query è rappresentato da Verve e Ground ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020)saranno i protagonisti diOf, film d’azione di prossima uscita degli Amazon Studiosof, film di prossima uscita prodotOfto dagli Amazon Studios, vederecitare ancora fianco a fianco dopo il sequel di The Suicide Squad della Warner Bros. Il progetto è stato acquistato da Amazon dopo una presentazione su Zoom con gli attori, lo sceneggiatore Harrison Query e i produttori (Peter Safran eRickard di The Safran Company). Max Jacoby sarà il co-produttore per The Safran Company. Query è rappresentato da Verve e Ground ...

