Gli ospiti del gran finale del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli Ibm Studios di piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza, di vedere un film senza andare al cinema. E hanno consentito ai nostri figli di continuare a studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il, il piùde evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un appuntamento in programma il 9 e 10in diretta dagli Ibm Studios di piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza, di vedere un film senza andare al cinema. E hanno consentito ai nostri figli di continuare a studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le ...

ZZiliani : Sentir parlare Piccinini a Sky e realizzare che per anni ci hanno ammollato Mauro & Marocchi e le domande agli ospi… - Capezzone : +++Stasera in tv ?? +++ A partire dalle 20.25 circa, sarò tra gli ospiti di #StaseraItalia @staseraitalia su @rete4.… - TizianaFerrario : La tv maschilista. Una tradizione italiana di cui non essere orgogliosi.Ecco gli ospiti di Che tempo che fa. Ne par… - shortskirtss : roberto di cortesie per gli ospiti AaAaAaaaAaaAAaaaaaaAAAAAAAAAAAAAA - WeCinema : Attesissimi gli Incontri Ravvicinati @romacinemafest . Tra gli ospiti più attesi del panorama cinematografico ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ospiti Cortesie per gli ospiti anticipazioni | Il viaggio di Roberto Valbuzzi RicettaSprint Metti la mascherina e non rompere le scatole

Tra 4 giorni c'è il Wired Next Fest. Scopri gli ospiti. Va bene, se siamo soli per strada e nessuno è nelle vicinanze, risulta inutile, ma il punto è: usiamola secondo il buon senso e ascoltando quel ...

Matteo Bassetti/ “Chi ha il covid è un malato di Serie A, gli altri sono di Serie B”

Matteo Bassetti è stato ospite nella puntata di ieri della trasmissione di La7 ... sottolineando una disparità di trattamento fra i pazienti con il covid e tutti gli altri. “Qualcuno ha detto ‘Io ...

Tra 4 giorni c'è il Wired Next Fest. Scopri gli ospiti. Va bene, se siamo soli per strada e nessuno è nelle vicinanze, risulta inutile, ma il punto è: usiamola secondo il buon senso e ascoltando quel ...Matteo Bassetti è stato ospite nella puntata di ieri della trasmissione di La7 ... sottolineando una disparità di trattamento fra i pazienti con il covid e tutti gli altri. “Qualcuno ha detto ‘Io ...