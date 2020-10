GF Vip | nel tatuaggio della Gregoraci | la prova del tradimento a Briatore

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Una indiscrezione shock su Elisabetta: sul polsoshowgirl è tatuata una data, quella in cui nel 2014 ha conosciuto quello che è diventato il suo fidanzato perpetuo: Francesco Bettuzzi, pilota e imprenditore La bomba è stata sganciata a Live Non è La D’Urso dove si è parlato del presuntodi Elisabetta nei confronti di. A svelare il tutto è il paparazzo Maurizio Sorge cheArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Francesco Oppini e Dayane Mello a letto al Grande Fratello Vip. Alba Parietti nel panico: 'Fategli vedere i video' - Tina14301204 : RT @Tatiana86462148: NAPOLI..SI E' MOSSO..Sangregorioarmeno..ti dedica la statuina..sui presepi,come tutti I VIP..Can..sei nel cuore di NAP… - Tatiana86462148 : NAPOLI..SI E' MOSSO..Sangregorioarmeno..ti dedica la statuina..sui presepi,come tutti I VIP..Can..sei nel cuore di… - edoscott1 : @GuardaStelle82 Ben e la Barbara che di li mette nel programs a fargli@poi diventare VIP .... na schifezza ?? guarda tu - riccardo_71 : @HuffPostItalia Questo lo ha detto Piero Angela? Oppure state strumentalizzando un concetto espresso nel contesto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nel

Sabrina Salerno e Jo Squillo: reunion a Name that Tune. Un nuovo appuntamento in cui le due squadre vip si sfideranno all'insegna della musica e dell'ilarità ...Durante l’intervista a Non è L’Arena, quando Giletti chiede a Tarallo di immaginare i motivi dell’attrito con Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, il produttore risponde: “Credo che alla ...