Duplice omicidio Lecce, il passo falso dell’assassino su Whatsapp (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un errore, un'ingenuità commessa sui social, non immaginando di essere osservato dagli inquirenti. Così Antonio De Marco, l'infermiere in carcere per l'assassinio dei fidanzati di Lecce, si è tradito su Whatsapp. È stato esaminando la lista contatti di Daniele De Santis, uno dei primi accertamenti svolti in sede di indagine, infatti, che gli investigatori si sono accorti di un particolare. La foto di De Marco, memorizzato come ‘ragazzo infermiere' da Daniele dopo il 24 settembre è apparsa oscurata. Dopo aver commesso il delitto e temendo di essere pedinato, De Marco, verosimilmente, aveva cancellato o bloccato De Santis dalla sua lista contatti. È stato questo elemento, insieme ad altri, a far ritenere a chi indagava che stesse svolgendo un attività di depistaggio e alterazione delle prove. E ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un errore, un'ingenuità commessa sui social, non immaginando di essere osservato dagli inquirenti. Così Antonio De Marco, l'infermiere in carcere per l'assassinio dei fidanzati di, si è tradito su. È stato esaminando la lista contatti di Daniele De Santis, uno dei primi accertamenti svolti in sede di indagine, infatti, che gli investigatori si sono accorti di un particolare. La foto di De Marco, memorizzato come ‘ragazzo infermiere' da Daniele dopo il 24 settembre è apparsa oscurata. Dopo aver commesso il delitto e temendo di essere pedinato, De Marco, verosimilmente, aveva cancellato o bloccato De Santis dalla sua lista contatti. È stato questo elemento, insieme ad altri, a far ritenere a chi indagava che stesse svolgendo un attività di depistaggio e alterazione delle prove. E ...

SimoneAlliva : Mi scrivono per farmi notare che durante una puntata di 'Quarto grado' sul duplice omicidio di Lecce qualcuno ha pa… - LaGazzettaWeb : Lecce, duplice omicidio fidanzati: tanti aspetti da chiarire - Profilo3Marco : RT @Unomattina: #Lecce, uccisi per l'invidia della felicità. Questa l'agghiacciante motivazione del duplice omicidio fornita, nella confess… - infoitinterno : Il killer di Lecce rivela altri particolari sul duplice omicidio - infoitinterno : Duplice omicidio Lecce: il killer in carcere ha chiesto solo un libro di preghiere -