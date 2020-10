Delitto Garlasco, rigettata la richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi dalla corte d’appello di Brescia (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’istanza era stata presentata a giugno e la madre di Chiara Poggi aveva commentato: “Il colpevole è già stato trovato”. Oggi la corte d’appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Alberto Stasi. “Confermo il rigetto” si è limitato a dire il presidente della corte d’appello di Brescia Claudio Castelli. “Gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto, permanendo la valenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi non toccati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’istanza era stata presentata a giugno e la madre di Chiara Poggi aveva commentato: “Il colpevole è già stato trovato”. Oggi lad’appello diha rigettato ladidelpresentata dai legali di. “Confermo il rigetto” si è limitato a dire il presidente dellad’appello diClaudio Castelli. “Gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto, permanendo la valenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi non toccati ...

