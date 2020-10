Così i carabinieri hanno sgominato una banda di ladri

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) All’alba di oggi, 5 ottobre 2020, idella Compagnia di Tropea,due distinti sodalizi criminali dediti ai furti di auto e specializzati nei furti in appartamenti che operavano tra Tropea, Ricadi e le zone limitrofe. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo guidata dal Procuratore dott. Camillo Falvo, è sfociata nell’operazione denominata in codice “Apate” che ha portato all’esecuzione di sedici misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Vibo Valentia. A vario titolo le accuse sono di associazione a delinquere, furto in abitazione e furto aggravato; furto di autovetture e riciclaggio; truffa e simulazione di reato; ricettazione; violazioni della Legge in materia di armi. L’ indagine sviluppata dal Nor della Compagnia dei ...