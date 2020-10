Cosa ha detto Tommaso Zorzi sparando a zero contro gli autori del Grande Fratello Vip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il livello d’insofferenza manifestato da Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto il limite? Dopo l’attacco ricevuto la settimana scorsa in puntata da Alfonso Signorini, per la presa in giro sul coming out di Gabriel Garko, l’ex volto di Riccanza minaccia di lasciare il gioco se il suo personaggio dovesse continuare a essere dipinto – secondo il proprio punto di vista – in malo modo. A tal proposito, Tommaso ha raccontato ai propri compagni di avventura d’aver avuto un lungo colloquio in confessionale con gli autori, durante il quale ha manifestato la volontà di parlare con i propri legali per abbandonare la casa del Grande Fratello. Acceso confronto tra ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il livello d’insofferenza manifestato daall’interno della casa delVip 5 ha raggiunto il limite? Dopo l’attacco ricevuto la settimana scorsa in puntata da Alfonso Signorini, per la presa in giro sul coming out di Gabriel Garko, l’ex volto di Riccanza minaccia di lasciare il gioco se il suo personaggio dovesse continuare a essere dipinto – secondo il proprio punto di vista – in malo modo. A tal proposito,ha raccontato ai propri compagni di avventura d’aver avuto un lungo colloquio in confessionale con gli, durante il quale ha manifestato la volontà di parlare con i propri legali per abbandonare la casa del. Acceso confronto tra ...

