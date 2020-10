Calciomercato Palermo, grandi manovre sulle corsie: Lorenzo Del Prete ad un passo dal club rosanero. I dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultime ore di Calciomercato per quanto concerne la sessione estiva delle trattative.Finestra protrattasi fino all'autunno per l'emergenza Covid-19 che ha dilatato in modo inusuale i tempi della scorsa stagione calcistica.Il Palermo cerca di potenziare l'organico a disposizione di Roberto Boscaglia, al fine di legittimare le ambizioni di vertice nel girone meridionale dell'attuale campionato di Serie C. Il tecnico rosanero spera di incastonare almeno un altro paio di tasselli preziosi e funzionali al suo mosaico.Il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini lavora alacremente nel tentativo di individuare i profili giusti per completare la rosa ed elevare la cifra tecnica della squadra. Occhi in casa Trapani, dove la crisi irreversibile del club granata ha generato un rovinoso effetto domino ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultime ore diper quanto concerne la sessione estiva delle trattative.Finestra protrattasi fino all'autunno per l'emergenza Covid-19 che ha dilatato in modo inusuale i tempi della scorsa stagione calcistica.Ilcerca di potenziare l'organico a disposizione di Roberto Boscaglia, al fine di legittimare le ambizioni di vertice nel girone meridionale dell'attuale campionato di Serie C. Il tecnicospera di incastonare almeno un altro paio di tasselli preziosi e funzionali al suo mosaico.Il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini lavora alacremente nel tentativo di individuare i profili giusti per completare la rosa ed elevare la cifra tecnica della squadra. Occhi in casa Trapani, dove la crisi irreversibile delgranata ha generato un rovinoso effetto domino ...

