Ballottaggi, urne chiuse ad Angri e Pagani: scarsa affluenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi votava alle 15 di oggi, in provincia di Salerno, per il secondo turno quello relativo al Ballottaggio, nei comuni di Angri e Pagani dove i candidati a sindaco non avevano raggiunto al primo turno, quello effettuato lo scorso 20 e 21 settembre, la maggioranza delle preferenze tra gli elettori. Bassa la percentuale di affluenza ai seggi con Angri che ha registrato il 41,52% e Pagani il 38,98% degli aventi diritto al voto. Ad Angri la sfida è tra l'attuale primo cittadino Cosimo Ferraioli ed il suo predecessore Pasquale Mauri, mentre a Pagani le urne dovranno dire chi guiderà la città dopo mesi di caos politico ed amministrativo per il post Gambino tra Lello De Prisco e Enza ...

