Ballottaggi | centrodestra a pezzi in Campania Labocetta | “Intervengano Meloni Salvini e Tajani”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ notte fonda per ilin. L’alleanza Fdi-Lega-Forza Italia incassa una sonora sconfitta nei turni dio: Sorrento, Saviano, Casavatore, Pomigliano D’Arco, Grumo, Pagani. Mentre in Italia il vento soffia nella direzione del, solo inil Pd e la sinistra risorgono. Colpa di una classe politica, quella del, ormai cotta e decotta. Volti e nomi vecchi reggono le redini delcampano. Il coordinatore di Fi Domenico De Siano esce sconfitto in casa: a Lacco Ameno vince il sindaco uscente Pascale. Auspica una rottamazione dell’ex parlamentare Amedeo: Anche i ...