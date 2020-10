Andrea Bocelli in concerto a Noto come testimonial dei siti Unesco siciliani - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Un grande evento nella scenografica location della scalinata della Cattedrale di Noto per Andrea Bocelli, testimonial dei siti Unesco in Sicilia Promuovere la cultura con la cultura: questo è l'obiettivo dell'evento unico che si svolgerà a Noto il prossimo 24 ottobre e che vedrà protagonista Andrea Bocelli, con un concerto patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Noto, dal ministero dei Beni Culturali, dalla Diocesi di Noto, dalla Camera di Commercio del Sud-Est e da Unicredit. La città siciliana è la capofila del sito Unesco “Città Tardo Barocche del Val di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Un grande evento nella scenografica location della scalinata della Cattedrale diperdeiin Sicilia Promuovere la cultura con la cultura: questo è l'obiettivo dell'evento unico che si svolgerà ail prossimo 24 ottobre e che vedrà protagonista, con unpatrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di, dal ministero dei Beni Culturali, dalla Diocesi di, dalla Camera di Commercio del Sud-Est e da Unicredit. La città siciliana è la capofila del sito“Città Tardo Barocche del Val di ...

Promuovere la cultura con la cultura: questo è l'obiettivo dell'evento unico che si svolgerà a Noto il prossimo 24 ottobre e che vedrà protagonista Andrea Bocelli, con un concerto patrocinato dalla ...

