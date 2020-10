Al via lo Young International Forum: il Ministro Manfredi inaugura un’edizione tutta in digitale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Domani, martedì 6 ottobre 2020, prende il via lo Young International Forum (YoungInternationalForum.com), evento giunto alla XII edizione spalmato su tre giorni (si chiude l’8 ottobre 2020) nel segno dei giovani. All’inaugurazione sarà presente il Ministro dell’università e della ricerca, Gaetano Manfredi. Orientamento, informazioni, opportunità di studio e scambi, colloqui, seminari e workshop per sostenere le scelte formativo-professionali dei ragazzi. Grazie alla piattaforma Natlive e al canale live streaming disponibile, il salone potrà essere seguito in diretta da tutto il Paese. Appuntamento dalle ore 9 alle ore 18. Studiare convieneSecondo l’OCSE è in atto ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Domani, martedì 6 ottobre 2020, prende il via lo.com), evento giunto alla XII edizione spalmato su tre giorni (si chiude l’8 ottobre 2020) nel segno dei giovani. All’zione sarà presente ildell’università e della ricerca, Gaetano. Orientamento, informazioni, opportunità di studio e scambi, colloqui, seminari e workshop per sostenere le scelte formativo-professionali dei ragazzi. Grazie alla piattaforma Natlive e al canale live streaming disponibile, il salone potrà essere seguito in diretta da tutto il Paese. Appuntamento dalle ore 9 alle ore 18. Studiare convieneSecondo l’OCSE è in atto ...

INSIDEROMA.COM - FEDERICO FALVO - Il 22 ottobre prenderà il via la nuova stagione europea della Roma, prima squadra pescata dall’urna di Nyon ed inserita nel Gruppo A. Sono state le mani dell’italian ...

Al via lo Young International Forum. Il Ministro Manfredi inaugura un’edizione tutta in digitale

Secondo l’OCSE è in atto una tendenza mondiale che vede un’espansione di richiesta di formazione terziaria. I giovani possono incontrare ostacoli nella transizione scuola- lavoro, ma un livello più al ...

