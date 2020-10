After 3 e 4: le riprese sono già iniziate in Bulgaria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le riprese di After 3 e 4, film che concluderanno la storia di Tessa e Hardin, sono già iniziate in Bulgaria come rivelano dei video dal set. Le riprese di After 3 e del capitolo conclusivo della storia sono già iniziate in Bulgaria, come dimostrano dei video dei protagonisti che li ritraggono mentre sono impegnati sul set dei sequel. I produttori non avevano ancora comunicato il via libera al lavoro della troupe e del cast dal set, ma i fan non si sono lasciati sfuggire gli aggiornamenti apparsi online. I due sequel di After concluderanno la storia tratta dalla saga letteraria di Anna Todd. Sul set sono stati immortalati Hero Fiennes ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ledi3 e 4, film che concluderanno la storia di Tessa e Hardin,giàincome rivelano dei video dal set. Ledi3 e del capitolo conclusivo della storiagiàin, come dimostrano dei video dei protagonisti che li ritraggono mentreimpegnati sul set dei sequel. I produttori non avevano ancora comunicato il via libera al lavoro della troupe e del cast dal set, ma i fan non silasciati sfuggire gli aggiornamenti apparsi online. I due sequel diconcluderanno la storia tratta dalla saga letteraria di Anna Todd. Sul setstati immortalati Hero Fiennes ...

Sono ufficialmente iniziate le riprese di After 3, ma non senza polemiche: ecco che cosa sta succedendo sul set!

