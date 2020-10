Virus, oggi è record di contagi in Campania: il bollettino di oggi (Di domenica 4 ottobre 2020) Campania. Boom di contagi in Campania, sono 412 i positivi. oggi, 4 ottobre, si registrano 421 casi di Covid-19 su più di 7mila tamponi processati. Fortunatamente oggi non ci sono registrati decessi. A comunicarlo il comunicato dell’Unità di Crisi. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 412 Tamponi del giorno: 7.250 Totale positivi: 14.337 Totale tamponi: 627.532 … L'articolo Virus, oggi è record di contagi in Campania: il bollettino di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 ottobre 2020). Boom diin, sono 412 i positivi., 4 ottobre, si registrano 421 casi di Covid-19 su più di 7mila tamponi processati. Fortunatamentenon ci sono registrati decessi. A comunicarlo il comunicato dell’Unità di Crisi. IldiPositivi del giorno: 412 Tamponi del giorno: 7.250 Totale positivi: 14.337 Totale tamponi: 627.532 … L'articolodiin: ildiTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

