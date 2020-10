Vaglia postale: quando si può annullare e a che condizioni? (Di domenica 4 ottobre 2020) Vaglia postale: quando si può annullare e a che condizioni? Oggi i mezzi con cui è possibile trasferire risorse economiche da un soggetto ad un altro non sono pochi. E le norme sulla tracciabilità, di cui abbiamo già parlato, spingono sempre più verso l’utilizzo di metodi tecnologici di pagamento, che consentono, per loro natura, di seguire lo spostamento di denaro, onde prevenire illeciti di vario tipo. Qui di seguito vogliamo porre attenzione su uno degli strumenti alternativi al denaro contante, quando si vuole operare una transazione rilevante a livello economico. Parleremo infatti del Vaglia postale e delle modalità con cui poterlo annullare. Facciamo chiarezza. Se ti interessa ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 4 ottobre 2020)si puòe a che? Oggi i mezzi con cui è possibile trasferire risorse economiche da un soggetto ad un altro non sono pochi. E le norme sulla tracciabilità, di cui abbiamo già parlato, spingono sempre più verso l’utilizzo di metodi tecnologici di pagamento, che consentono, per loro natura, di seguire lo spostamento di denaro, onde prevenire illeciti di vario tipo. Qui di seguito vogliamo porre attenzione su uno degli strumenti alternativi al denaro contante,si vuole operare una transazione rilevante a livello economico. Parleremo infatti dele delle modalità con cui poterlo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa ...

marielSiviglia : RT @QLexPipiens: Già che ci siamo, perché non trattare come COVID pure calcolo renale, blocco intestinale, fistola anale, vaglia postale...… - Aziendina : @mastroleo77 Se ti hanno costretto a usare addirittura la carta di credito, sarei interessato a uno dei capponi. Faccio un vaglia postale. - FrancescoFivoli : @PosteSpedizioni Io non parlo di raccomandate o vaglia postale mi riferisco a lettera online normale con allegati d… - rudy_matrix : RT @QLexPipiens: Già che ci siamo, perché non trattare come COVID pure calcolo renale, blocco intestinale, fistola anale, vaglia postale...… - frankzakapa : RT @QLexPipiens: Già che ci siamo, perché non trattare come COVID pure calcolo renale, blocco intestinale, fistola anale, vaglia postale...… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaglia postale Mette in vendita su Kijiji una consolle Nintendo Switch e tre giochi, ma è una truffa TargatoCn.it Rincari delle bollette, Cna furiosa

Se ne è sentito parlare a livello nazionale, ma ovviamente la questione dei rincari delle bollette di gas e luce riguarda anche la Maremma. Da oggi i vaglia postali dei fornitori saranno molto più ’pe ...

Mette in vendita su Kijiji una consolle Nintendo Switch e tre giochi, ma è una truffa

Incassati 180euro tramite vaglia postale senza mai spedire la merce: “Con i soldi che mi hai mandato vado a magiare fuori” ...

Se ne è sentito parlare a livello nazionale, ma ovviamente la questione dei rincari delle bollette di gas e luce riguarda anche la Maremma. Da oggi i vaglia postali dei fornitori saranno molto più ’pe ...Incassati 180euro tramite vaglia postale senza mai spedire la merce: “Con i soldi che mi hai mandato vado a magiare fuori” ...