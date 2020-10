Star Wars Squadrons: ecco la lista dei trofei (Di domenica 4 ottobre 2020) La lista trofei di Star Wars: Squadrons si compone di 48 elementi. In questa guida vi spieghiamo come ottenerli. Che la forza sia con voi Squadrons, l’ultimo capitolo dello Star Wars videoludico è arrivato da qualche giorno negli store fisici e virtuali e noi di tuttoteK vi proponiamo la lista dei trofei relativa. Come potete immaginare platinare il gioco non sarà una passeggiata di piacere. 48 trofei aspettano di entrare nella vostra bacheca virtuale. Nei paragrafi che seguono, per comodità, ve li elencheremo suddivisi nelle 3 classiche categorie oro, argento e bronzo. Parte dei trofei è legata alla campagna single-player, quindi se puntate ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 ottobre 2020) Ladisi compone di 48 elementi. In questa guida vi spieghiamo come ottenerli. Che la forza sia con voi, l’ultimo capitolo dellovideoludico è arrivato da qualche giorno negli store fisici e virtuali e noi di tuttoteK vi proponiamo ladeirelativa. Come potete immaginare platinare il gioco non sarà una passeggiata di piacere. 48aspettano di entrare nella vostra bacheca virtuale. Nei paragrafi che seguono, per comodità, ve li elencheremo suddivisi nelle 3 classiche categorie oro, argento e bronzo. Parte deiè legata alla campagna single-player, quindi se puntate ...

Star Wars: Squadrons, durata della campagna e numero missioni

Ecco la durata della campagna di Star Wars: Squadrons ed il numero delle missioni presenti nel nuovo titolo di Electronic Arts.

