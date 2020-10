Serie A1 2020/2021, Dinamo Sassari-Trieste 72-74: cronaca e tabellino (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Allianz Trieste ha ben figurato nel corso della seconda giornata della Serie A1 2020/2021, superando all’ultimo respiro il Banco di Sardegna Sassari mediante il convincente punteggio di 72-74. Vittoria di gruppo del club friulano, guidato dallo straripante Doyle autore di 14 punti totali, tra i quali spicca la tripla della vittoria che lo ha proiettato verso il titolo di MVP del match. Fondamentale peraltro la leadership di Fernandez, vero e proprio trascinatore nei momenti di difficoltà e fautore di 20 punti complessivi. Prestazione tutto sommato buona di Sassari, ma beffa atroce durante gli ultimi secondi dell’incontro: da evidenziare comunque l’ottima prestazione del tandem Pusica-Kruslin (32 punti totali). tabellino: BANCO ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Allianzha ben figurato nel corso della seconda giornata dellaA1, superando all’ultimo respiro il Banco di Sardegnamediante il convincente punteggio di 72-74. Vittoria di gruppo del club friulano, guidato dallo straripante Doyle autore di 14 punti totali, tra i quali spicca la tripla della vittoria che lo ha proiettato verso il titolo di MVP del match. Fondamentale peraltro la leadership di Fernandez, vero e proprio trascinatore nei momenti di difficoltà e fautore di 20 punti complessivi. Prestazione tutto sommato buona di, ma beffa atroce durante gli ultimi secondi dell’incontro: da evidenziare comunque l’ottima prestazione del tandem Pusica-Kruslin (32 punti totali).: BANCO ...

tuttosport : #JuveNapoli, aperti i cancelli dell'#AllianzStadium FOTO ?? ?? - CorSport : Clamoroso comunicato della #Juve: 'Squadra in campo per la sfida con il Napoli'?? - repubblica : Juventus-Napoli non si giocherà: la Asl vieta la partenza degli azzurri - UgoBaroni : RT @SkySport: Lazio-Inter, Inzaghi: 'Anche quest’anno faremo divertire, grande prova di carattere' - SkySport : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 4^ giornata #SkySerieA #SerieA #SkySport -