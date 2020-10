PS5 vs Xbox Series X e Switch | le tre console a confronto in foto

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020) Si chiamano PS5 eX i due nuovi feticci di tutti gli appassionati di videogiochi e hi-tech più in generale. Per i pochi che non lo sapessero, si tratta delle prossimedi Sony e Microsoft, che andranno a definire la next-gen del gaming a partire dal prossimo mese. La quintadomestica dell’ormai grande famiglia PlayStation debutterà infatti nei negozi italiani il 19 novembre 2020, mentre la sua diretta rivale arriverà un po’ prima, il 10. Due filosofie diverse di intendere il videogioco di prossima generazione, quello dei due giganti dell’industria, con PS5 più legata ad un approccio tradizionale – per quanto al lancio sarà disponibile anche una versione della piattaforma solo digitale, ovvero sprovvista di disco fisico -, mentre ...