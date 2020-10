PAGELLE MILAN SPEZIA – Top e Flop della partita (Di domenica 4 ottobre 2020) Il MILAN si impone contro lo SPEZIA nella seconda frazione grazie alla migliore qualità tecnica e profondità della propria rosa. Nel primo tempo infatti, tendenzialmente equilibrato, lo SPEZIA aveva giocato con discreta efficacia. Nel secondo tempo ci pensano Leao, autore di due reti, e nel mezzo la marcatura di Hernandez a consegnare i 3 punti al MILAN. Top MILAN Leao: parte piano, ma già a fine primo tempo trova le misure alla difesa avversaria, finendo poi per avere quasi sempre la meglio: la doppietta è una naturale conseguenza. Hernandez: Padrone tecnico della fascia sinistra, non è più una sorpresa, riuscendo ad abbinare con efficacia la potenza fisica con la sapienza tattica. Rete in progressione la ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilsi impone contro lonella seconda frazione grazie alla migliore qualità tecnica e profonditàpropria rosa. Nel primo tempo infatti, tendenzialmente equilibrato, loaveva giocato con discreta efficacia. Nel secondo tempo ci pensano Leao, autore di due reti, e nel mezzo la marcatura di Hernandez a consegnare i 3 punti al. TopLeao: parte piano, ma già a fine primo tempo trova le misure alla difesa avversaria, finendo poi per avere quasi sempre la meglio: la doppietta è una naturale conseguenza. Hernandez: Padrone tecnicofascia sinistra, non è più una sorpresa, riuscendo ad abbinare con efficacia la potenza fisica con la sapienza tattica. Rete in progressione la ...

RedellePagelle : ????#Gabbia 6 La difesa non prende gol e il merito è anche suo, da comunque l'impressione di non dare solidità al rep… - RedellePagelle : ????#Kjaer 7 A parte uno sconclusionato calcio di punizione calciato dai 20 metri, dà solidità al pacchetto difensivo… - RedellePagelle : ????G. #Donnarumma 6 Inoperoso per gran parte della partita, due interventi da ricordare su un anticipo di Calabria s… - Notiziedi_it : Milan-Spezia 3-0, le pagelle rossonere: Brahim Diaz folletto impazzito, Tonali si limita al compitino - UltimoDogeVe : #MilanSpezia le pagelle, partita minuto per minuto e i commenti della vittoria rossonera #Milan #Spezia #SerieA… -