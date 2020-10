Occhio al fruttosio | eccessivo consumo può causare il ‘fegato grasso’

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 4 ottobre 2020) Undipuò provocare la Nafld, la steatosi epatica non alcolica (conosciuta anche come malattia del 'fegato grasso'). A dirlo è uno studio condotto dalla Scuola di Medicina dell'Università della California che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Metabolism. Secondo quanto appurato, ilinfluisce negativamente sul fegato solo dopo aver raggiunto l'intestino, dove lo zucchero disturba la barriera epiteliale che protegge gli organi interni dalle tossine batteriche."La capacità del, che è abbondante nei fichi secchi e nei datteri, di indurre il fegato grasso, era nota agli antichi Egizi, che nutrivano anatre e oche con frutta secca per realizzare la loro versione del 'foie gras'" commenta Michael Karin, ...