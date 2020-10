Nagorno-Karabakh: nuovi bombardamenti sulla capitale Stepanakert (Di domenica 4 ottobre 2020) nuovi bombardamenti hanno scosso la principale città della regione separatista del Nagorno-Karabakh, teatro di una settimana di scontri tra secessionisti armeni e forze azere. Le sirene di allarme hanno suonato intorno alle 9,30 (7,30 in Italia) di domenica 4 ottobre in città, poco prima che le esplosioni si moltiplicassero. Le autorità azere hanno dichiarato di aver adottato “misure di ritorsione” dopo che i separatisti armeni hanno lanciato razzi da Stepanakert. Nagorno-Karabakh: cosa succede Il ministero degli Esteri dell’autoproclamata repubblica ha indicato che si trattava di “colpi di razzo”, secondo l’agenzia russa Interfax. Negli ultimi giorni, numerosi bombardamenti di questo tipo hanno ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020)hanno scosso la principale città della regione separatista del, teatro di una settimana di scontri tra secessionisti armeni e forze azere. Le sirene di allarme hanno suonato intorno alle 9,30 (7,30 in Italia) di domenica 4 ottobre in città, poco prima che le esplosioni si moltiplicassero. Le autorità azere hanno dichiarato di aver adottato “misure di ritorsione” dopo che i separatisti armeni hanno lanciato razzi da: cosa succede Il ministero degli Esteri dell’autoproclamata repubblica ha indicato che si trattava di “colpi di razzo”, secondo l’agenzia russa Interfax. Negli ultimi giorni, numerosidi questo tipo hanno ...

