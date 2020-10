Milano a valanga, Virtus Roma ko a Brindisi. In testa in cinque (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma - Armani Milano , Reyer Venezia, Allianz Trieste, Virtus Bologna e Varese volano in vetta alla classifica della Serie A di basket dopo due giornate. Dopo il bel debutto contro la Fortitudo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020)- Armani, Reyer Venezia, Allianz Trieste,Bologna e Varese volano in vetta alla classifica della Serie A di basket dopo due giornate. Dopo il bel debutto contro la Fortitudo ...

basketincontro : Brindisi supera senza problemi la V. Roma, colpaccio Trieste, Milano a valanga, V.Bologna a fatica, Venezia e Reggi… - gaiaitaliacom : L’Atalanta a valanga sul Cagliari: 5-2 - milanonewsgaia : L’Atalanta a valanga sul Cagliari: 5-2 - Gandalf1948 : 'Per qualche voto in più'. Feltri a valanga, le 'fregnacce' di Beppe Sala: come ha ridotto Milano - Annamar35486740 : RT @adrianobusolin: 'Per qualche voto in più'. Feltri a valanga, le 'fregnacce' di Beppe Sala: come ha ridotto Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano valanga Olimpia Milano: AX a valanga su Treviso IL GIORNO Milano a valanga, Virtus Roma ko a Brindisi. In testa in cinque

L'Armani dilaga dando 40 punti di distacco a Treviso. Al primo posto anche Varese, Trieste, Venezia e Segafredo Bologna ...

Olimpia Milano: AX a valanga su Treviso

Esordisce con un clamoroso +40 l'Armani Exchange al Forum (104-64). Superlativa prestazione di Zach LeDay con 25 punti e 12 rimbalzi in soli 22' ...

L'Armani dilaga dando 40 punti di distacco a Treviso. Al primo posto anche Varese, Trieste, Venezia e Segafredo Bologna ...Esordisce con un clamoroso +40 l'Armani Exchange al Forum (104-64). Superlativa prestazione di Zach LeDay con 25 punti e 12 rimbalzi in soli 22' ...