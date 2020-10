Mercati rionali a Salerno: rifiuti abbandonati, la denuncia della Cgil (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Punta il dito contro il mancato rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti da parte dei venditori ambulanti che operano nei Mercati rionali della città di Salerno, la denuncia firmata dai rappresentanti sindacali della Fp Cgil che ha diffuso una serie di foto delle aree mercatali di Torrione e via Piave, richiedendo un intervento urgente. Frutta, verdura, pescato, cassette, buste di plastica vengono riversate a terra senza remore, imponendo ogni giorno un servizio “straordinario” ai lavoratori di Salerno Pulita, in presenza oltretutto di animali di ogni genere interessati a quanto riversato nelle aree. “È ora di avviare un serio controllo dei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Punta il dito contro il mancato rispetto delle regole di conferimento deida parte dei venditori ambulanti che operano neicittà di, lafirmata dai rappresentanti sindacaliFpche ha diffuso una serie di foto delle aree mercatali di Torrione e via Piave, richiedendo un intervento urgente. Frutta, verdura, pescato, cassette, buste di plastica vengono riversate a terra senza remore, imponendo ogni giorno un servizio “straordinario” ai lavoratori diPulita, in presenza oltretutto di animali di ogni genere interessati a quanto riversato nelle aree. “È ora di avviare un serio controllo dei ...

