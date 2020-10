Liguria, allerta gialla su Centro e Levante. Crolla un pezzo della strada del Tenda, 6 vittime fra Sanremo e Ventimiglia (Di domenica 4 ottobre 2020) I corpi di 6 persone sono stati trovati in mare davanti a Sanremo, a Ventimiglia e a Santo Stefano al Mare Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 ottobre 2020) I corpi di 6 persone sono stati trovati in mare davanti a, ae a Santo Stefano al Mare

SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - raffaellapaita : Allerta rossa su Ponente e Levante Ligure. Siamo vicini al territorio e queste immagini fanno soffrire. Per smette… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - codeghino10 : RT @tg2rai: Allerta #meteo. In #Liguria recuperati i corpi di 5 dispersi. Si contano i danni per il #maltempo nel nord ovest. Migliaia gli… - magazine24it : Maltempo Liguria – Allerta Meteo Gialla prolungata sino a domani mattina -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria allerta Liguria, allerta gialla su Centro e Levante. Crolla un pezzo della strada del Tenda, 6 vittime fra Sanremo e Ventimiglia Il Secolo XIX Allerta meteo in Liguria prolugata a lunedì 5 ottobre: le previsioni

Genova - Dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il levante della Liguria, la valutazione delle ultime uscite modellistiche ha portato Arpal a prolungare così l’allerta gialla ...

METEO – Violenti TEMPORALI e ACQUAZZONI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città coinvolte

Nuovo impulso di maltempo sta producendo i primi effetti sulle regioni settentrionali A seguito della violenta ondata di maltempo che fino alla giornata di ieri ha ?

Genova - Dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il levante della Liguria, la valutazione delle ultime uscite modellistiche ha portato Arpal a prolungare così l’allerta gialla ...Nuovo impulso di maltempo sta producendo i primi effetti sulle regioni settentrionali A seguito della violenta ondata di maltempo che fino alla giornata di ieri ha ?