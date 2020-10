La mail di De Laurentiis alla Lega: «A nostra precisa domanda, la Regione ci ha vietato di partire per Torino» (Di domenica 4 ottobre 2020) È una mail articolata quella con cui Aurelio De Laurentiis ha informato dell’impossibilità del Napoli, ieri sera, di partire per Torino. Un lungo testo inviato a Lega Serie A, Figc, giudice sportivo e Juventus. In cui viene ricostruita la giornata, fino alla decisione dell’Asl di impedire il viaggio della squadra a Torino. Nella mail, il presidente del Napoli specifica che il club ha chiesto chiarimenti all’Asl in merito all’isolamento fiduciario. Insomma se il Napoli potesse o meno muoversi, visto che era imminente la partenza per Torino. Ricordiamo che l’aereo era già pronto a Capodichino, alcuni dirigenti del Napoli erano anche già arrivati in aeroporto. De ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) È unaarticolata quella con cui Aurelio Deha informato dell’impossibilità del Napoli, ieri sera, diper. Un lungo testo inviato aSerie A, Figc, giudice sportivo e Juventus. In cui viene ricostruita la giornata, finodecisione dell’Asl di impedire il viaggio della squadra a. Nella, il presidente del Napoli specifica che il club ha chiesto chiarimenti all’Asl in merito all’isolamento fiduciario. Insomma se il Napoli potesse o meno muoversi, visto che era imminente la partenza per. Ricordiamo che l’aereo era già pronto a Capodichino, alcuni dirigenti del Napoli erano anche già arrivati in aeroporto. De ...

De Laurentiis è pronto a fare ricorso forte di tre carte di Asl e Regione. Il Napoli, dopo l’esito del tampone per Zielinski ed Elmas, non è partito per Torino fermato prorio mentre stava salendo sul ...

La posizione del Napoli: "La legge dello Stato è superiore a quella sportiva"

Ma secondo la Lega di Serie A, l'iter del protocollo che permette ai giocatori negativi di interrompere l'isolamento non è stato approfondito.

De Laurentiis è pronto a fare ricorso forte di tre carte di Asl e Regione. Il Napoli, dopo l’esito del tampone per Zielinski ed Elmas, non è partito per Torino fermato prorio mentre stava salendo sul ...Ma secondo la Lega di Serie A, l'iter del protocollo che permette ai giocatori negativi di interrompere l'isolamento non è stato approfondito.