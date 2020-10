Juventus-Napoli, svelata la pec inviata da De Laurentiis alla Lega (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli si giocherà regolarmente, peccato che la squadra di Gennaro Gattuso non è partita per Torino. Molto probabilmente arriverà il 3-0 a tavolino. Il Corriere dello Sport ha svelato la pec inviata dal presidente De Laurentiis alla Lega, a cui è stato alLegato il provvedimento dell’ASL: “(…) alla luce di tale ulteriore precisazione, richiesta dallo scrivente per scrupolo e allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)si giocherà regolarmente, peccato che la squadra di Gennaro Gattuso non è partita per Torino. Molto probabilmente arriverà il 3-0 a tavolino. Il Corriere dello Sport ha svelato la pecdal presidente De, a cui è stato alto il provvedimento dell’ASL: “(…)luce di tale ulteriore precisazione, richiesta dallo scrivente per scrupolo e allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le ...

