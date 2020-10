Juventus-Napoli, Comitato Tecnico Scientifico: “La responsabilità è dell’Asl” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”. Lo ha scritto il Comitato Tecnico Scientifico in una nota riguardo al caso di Juventus-Napoli, match di Serie A previsto stasera ma il cui svolgimento è stato reso impossibile dalla mancata partenza degli azzurri per Torino dopo l’intervento dell’Asl campana. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”. Lo ha scritto ilin una nota riguardo al caso di, match di Serie A previsto stasera ma il cui svolgimento è stato reso impossibile dalla mancata partenza degli azzurri per Torino dopo l’intervento dell’Asl campana.

