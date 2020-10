Inter, Marotta: «Juve-Napoli denuncia una situazione di precarietà» (Di domenica 4 ottobre 2020) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della gara contro la Lazio. Le sue parole anche su Juve-Napoli Beppe Marotta, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima della gara con la Lazio. Ecco le sue parole. Inter – «Abbiamo trascorso insieme un anno, ci ha portato ad avere più credibilitià. Ci sentiamo più rafforzati». Juve Napoli – «L’anno scorso abbiamo concluso una stagione anomala, quest’anno ne è cominciata un’altra: non conosco le dinamiche per cui non mi azzardo a valutazioni. Abbiamo un obiettivo prioritario, la tutela della salute dei tesserati: esiste un protocollo concordato con il Ministero della Salute che regola lo svolgimento delle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato prima della gara contro la Lazio. Le sue parole anche suBeppe, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima della gara con la Lazio. Ecco le sue parole.– «Abbiamo trascorso insieme un anno, ci ha portato ad avere più credibilitià. Ci sentiamo più rafforzati».– «L’anno scorso abbiamo concluso una stagione anomala, quest’anno ne è cominciata un’altra: non conosco le dinamiche per cui non mi azzardo a valutazioni. Abbiamo un obiettivo prioritario, la tutela della salute dei tesserati: esiste un protocollo concordato con il Ministero della Salute che regola lo svolgimento delle ...

Inter, Marotta: «Juve-Napoli denuncia una situazione di precarietà»

