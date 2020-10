Genoa: ecco Shomurodov, la punta 'social' (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 04 OTT - Eldor Shomurodov è il nuovo attaccante del Genoa. Lo ha annunciato il club rossoblù ufficializzando l'acquisto della punta uzbeka che ha firmato un contratto sino al 30 giugno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 04 OTT - Eldorè il nuovo attaccante del. Lo ha annunciato il club rossoblù ufficializzando l'acquisto dellauzbeka che ha firmato un contratto sino al 30 giugno ...

IlBacchettone : @RomAmor18831758 @fanpage @MFerrajolo Ah ecco. Quindi Zielinski ed Elmas non si sono infettati per il Genoa ma per le ostriche. - VaniaDelli : RT @matteoc7297: Sono stati in grado di iniziare il campionato senza uno straccio di regolamento che solo il caso Genoa ha spinto a buttare… - matteoc7297 : Sono stati in grado di iniziare il campionato senza uno straccio di regolamento che solo il caso Genoa ha spinto a… - Ugo06916591 : @ArturoMinervini Ecco perché l’onesto Gattuso dichiaro’ dopo la partita con il Genoa ...risultato bugiardo ! - lucabalestrier3 : @michelejuve @AleAntinelli @AvvBiancoNero Ecco un commento sensato, il focolaio genoano sarebbe da studiare, i tamp… -