Gattuso positivo al Covid-19, arriva il comunicato del Napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani". Con un tweet il Napoli ha smentito la notizia circolata sui social della positività di mister Rino Gattuso. Domani mattina i calciatori faranno il tampone per il Covid-19 direttamente al centro tecnico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

