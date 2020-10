F1 Covid-19, nuovi 10 casi positivi nel circus (Di domenica 4 ottobre 2020) Paddock GP Russia – Photo Credit: F1OfficialTwitterAccountLa Formula 1 ha annunciato che 10 membri del personale ausiliario, durante il weekend del GP di Russia, sono risultati positivi al Covid-19, ma sostiene che non ha nulla a che vedere con i fan che erano al circuito per vedere il Gran Premio di Russia. F1 Covid-19 – Cosa accadrà nel circus? Dopo i risultati della scorsa settimana che hanno visto un numero elevato di sette nuovi casi su 3.256 testati, il circus ha 10 nuovi casi questa settimana su 1.822 test condotti. In un comunicato, la F1 ha affermato che i 10 nuovi casi erano tra “personale ausiliario” in gara e che sono stati gestiti rapidamente ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Paddock GP Russia – Photo Credit: F1OfficialTwitterAccountLa Formula 1 ha annunciato che 10 membri del personale ausiliario, durante il weekend del GP di Russia, sono risultatial-19, ma sostiene che non ha nulla a che vedere con i fan che erano al circuito per vedere il Gran Premio di Russia. F1-19 – Cosa accadrà nel? Dopo i risultati della scorsa settimana che hanno visto un numero elevato di settesu 3.256 testati, ilha 10questa settimana su 1.822 test condotti. In un comunicato, la F1 ha affermato che i 10erano tra “personale ausiliario” in gara e che sono stati gestiti rapidamente ed ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 2.844 nuovi casi in Italia, mai così da aprile. Vittime in lieve aumento, 27. Tamponi sono 118. 932 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: 2.844 nuovi casi in Italia, mai così da aprile. Se l'Rt sale una delle misure che il prossimo dpcm potrebb… - Adnkronos : #Covid, oltre 2800 nuovi casi e altri 27 morti - Ettore572 : RT @Agenzia_Ansa: Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per #Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registra… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per #Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Coronavirus, in arrivo nuovo dpcm, 2.578 nuovi casi e 18 morti nelle ultime 24 ore. Ultime notizie Fanpage.it Coronavirus, bollettino del 4 ottobre: in Sicilia contagi in calo (+85) ma altre due vittime

CATANIA - Sono 85 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo diversi giorni di incrementi a tre cifre, quindi finalmente un calo dei contagi nell'Isola anche se va di ...

Coronavirus, 2578 nuovi positivi e 18 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 2.578 (ieri 2.844) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 18 i decessi che portano il ...

CATANIA - Sono 85 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo diversi giorni di incrementi a tre cifre, quindi finalmente un calo dei contagi nell'Isola anche se va di ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 2.578 (ieri 2.844) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 18 i decessi che portano il ...