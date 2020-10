DAYDREAMER, anticipazioni puntata di sabato 10 ottobre 2020 (Di domenica 4 ottobre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di sabato 10 ottobre 2020 (ore 14,45 circa):Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 5 ottobre 2020Sanem conduce Can nel luogo in cui da bambina lei si rifugiava per scrivere e gli fa vedere una lettera che in precedenza aveva scritto per lui. Leyla, nonostante i litigi con Emre, rientra al lavoro e Can la convince a rimanerci almeno una settimana: l’azienda è infatti in fermento per la campagna per la “Red mood cosmetics”. Riguardo alla nuova campagna, Sanem illustra con successo il suo progetto e anche lo slogan. A Mevkibe è sfuggito con Melahat che forse Can e Sanem diventeranno marito e moglie. Melahat, ... Leggi su tvsoap (Di domenica 4 ottobre 2020)– Le Ali del Sogno di10(ore 14,45 circa):Leggi anche: IL SEGRETO,di lunedì 5Sanem conduce Can nel luogo in cui da bambina lei si rifugiava per scrivere e gli fa vedere una lettera che in precedenza aveva scritto per lui. Leyla, nonostante i litigi con Emre, rientra al lavoro e Can la convince a rimanerci almeno una settimana: l’azienda è infatti in fermento per la campagna per la “Red mood cosmetics”. Riguardo alla nuova campagna, Sanem illustra con successo il suo progetto e anche lo slogan. A Mevkibe è sfuggito con Melahat che forse Can e Sanem diventeranno marito e moglie. Melahat, ...

