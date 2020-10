Covid, stop al campionato? Speranza: 'Per il Cts può andare avanti' (Di domenica 4 ottobre 2020) 'Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) 'Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono aldi'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda ...

Niente stop al calcio anche se la priorità resta la salute delle persone. «Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti». Lo ha detto il ministro ...

Coronavirus, rimandato ancora il nuovo 007: "No time to die" slitta nel 2021

A marzo l'allarme coronavirus aveva portare ad annunciare lo stop all'uscita di "No Time to die". Poi il nuovo capitolo dedicato allo 007 più celebre al mondo era stato riprogrammato al 20 novembre. M ...

