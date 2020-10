Covid, Napoli in isolamento: si rispetta decisione Asl (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono tutti a casa i calciatori del Napoli, al momento non ci sono segnali per un cambio di decisione da parte degli azzurri in merito alla partenza per Torino. Una sfida, quella nella capitale sabauda, che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. Con la Juventus che, già in serata, ha annunciato di portare i calciatori sul terreno di gioco come previsto, appunto, dalla Lega calcio. Il Napoli, invece, rispetta le direttive della Asl. L’intera squadra è stata essa in isolamento per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono tutti a casa i calciatori del, al momento non ci sono segnali per un cambio dida parte degli azzurri in merito alla partenza per Torino. Una sfida, quella nella capitale sabauda, che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. Con la Juventus che, già in serata, ha annunciato di portare i calciatori sul terreno di gioco come previsto, appunto, dalla Lega calcio. Il, invece,le direttive della Asl. L’intera squadra è stata essa inper i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - Sport_Mediaset : +++ #NAPOLI, LA REGIONE CAMPANIA BLOCCA LA PARTENZA VERSO TORINO PER RISCHIO #COVID. +++ #SportMediaset #Ultimora - SkySport : ULTIM'ORA Covid-19, il Napoli non parte per Torino Squadra bloccata per disposizione della Asl territoriale ??… - marcosalemi67 : @DiReddito @commenda1981 E senza Insigne che, per la cronaca, non ha il Covid ma è semplicemente infortunato. Nel m… - GiaPettinelli : Covid: Napoli in isolamento, si rispetta decisione Asl - Calcio - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, periferie senza regole: mercati e bus abusivi, niente mascherine Il Mattino Perché non si gioca Juventus-Napoli?

Il Napoli non è partito per Torino dopo la conferma di due giocatori positivi al coronavirus, ma la Lega non vuole rinviare la partita: un po' di risposte Domenica sera si sarebbe dovuta giocare ...

Juve-Napoli, gli azzurri non partono per Torino: in isolamento, rispettata decisione Asl. Si va verso 3-0 a tavolino

Caos coronavirus nel calcio di serie A. Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega ...

Il Napoli non è partito per Torino dopo la conferma di due giocatori positivi al coronavirus, ma la Lega non vuole rinviare la partita: un po' di risposte Domenica sera si sarebbe dovuta giocare ...Caos coronavirus nel calcio di serie A. Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega ...