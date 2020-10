Coronavirus, Conte: “Il nemico non è stato sconfitto” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il premier Conte ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco. ASSISI – Il premier Conte ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco. Il presidente del Consiglio è arrivato nel centro umbro nella mattinata di domenica 4 ottobre 2020 per assistere alla Santa Messa nel giorno del ricordo del Santo Patrono della città. Con lui anche il ministro Luigi Di Maio. Il premier Conta ad Assisi Una visita programmata da tempo quella del premier Conte che è arrivato ad Assisi insieme al ministro Luigi Di Maio. Al termine della celebrazione, il presidente del Consiglio ha parlato ai presenti: “La drammatica crisi sanitaria ci sta riproponendo interrogativi sulla vita e sulla morte …. I mesi difficili della pandemia ci portano a ripensare a ciò che veramente conta nella vita …. ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il premierad Assisi per le celebrazioni di San Francesco. ASSISI – Il premierad Assisi per le celebrazioni di San Francesco. Il presidente del Consiglio è arrivato nel centro umbro nella mattinata di domenica 4 ottobre 2020 per assistere alla Santa Messa nel giorno del ricordo del Santo Patrono della città. Con lui anche il ministro Luigi Di Maio. Il premier Conta ad Assisi Una visita programmata da tempo quella del premierche è arrivato ad Assisi insieme al ministro Luigi Di Maio. Al termine della celebrazione, il presidente del Consiglio ha parlato ai presenti: “La drammatica crisi sanitaria ci sta riproponendo interrogativi sulla vita e sulla morte …. I mesi difficili della pandemia ci portano a ripensare a ciò che veramente conta nella vita …. ...

(Pg) - "E in questo senso - ha concluso Conte - il messaggio di Francesco appare di straordinaria modernità: nel suo amore per la vita semplice, autentica, come ricorda l'antica preghiera di san ...

Covid, in arrivo nuovo Dpcm: locali chiusi alle 23 e probabile obbligo di mascherina all'aperto

La novità più importante potrebbe essere rappresentata dall'obbligo della mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale. Una misura ancora al vaglio del ministro della salute Roberto Speranza ...

