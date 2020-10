Casaleggio: “Se il M5s diventerà partito, il nostro supporto non sarà garantito” (Di domenica 4 ottobre 2020) Casaleggio sul MoVimento 5 Stelle: “Pronti a fare un passo indietro se diventerà partito”. ROMA – E’ ormai rottura tra il M5s e la piattaforma Rousseau. In un lungo post Davide Casaleggio è ritornato sulla trasformazione in corso all’interno del MoVimento 5 Stelle: “Garantiremo le attività che verranno richieste dal capo politico – ha detto uno dei fondatori, riportato da La Repubblica – ma se si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito perché non sarebbero garantiti tutti i principi sui quali si basa l’identità di un Movimento di cittadini liberi“. Casaleggio: “Le differenze tra ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020)sul MoVimento 5 Stelle: “Pronti a fare un passo indietro se diventerà”. ROMA – E’ ormai rottura tra il M5s e la piattaforma Rousseau. In un lungo post Davideè ritornato sulla trasformazione in corso all’interno del MoVimento 5 Stelle: “Garantiremo le attività che verranno richieste dal capo politico – ha detto uno dei fondatori, riportato da La Repubblica – ma se si avviasse la trasformazione in un, ilnon potrà più essere garantito perché non sarebbero garantiti tutti i principi sui quali si basa l’identità di un Movimento di cittadini liberi“.: “Le differenze tra ...

