Can Yaman rivela quale personaggio delle serie in cui è stato protagonista | ha amato interpretare | non è quello che pensavate

L'attore Can Yaman ha fatto davvero sognare milioni di telespettatori, interpretando il suo Can Divit, nella fortunata soap opera "Daydreamer – le ali del sogno", una delle storie d'amore più apprezzate della televisione. Grazie al serial, l'attore ha ricevuto un livello di notorietà davvero esplosivo ed è stato apprezzato soprattutto in Italia, paese a cui è molto legato e di cui parla bene la lingua, grazie alla sua permanenza nel nostro paese, visitando le varie città universitarie. Foto: Instagram/Can Yaman Quando all'attore è stato chiesto quale serie ha amato maggiormente interpretare, la questione lo ha visto abbastanza in dubbio come ...

