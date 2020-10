BOTTA E RISPOSTA NEL SECONDO TEMPO. PER IL PORDENONE PRIMO SUPER GOL DI DIAW (Di domenica 4 ottobre 2020) LR Vicenza – PORDENONE 1-1 GOL: 9? st DIAW, 17? Cappelletti. LR VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte (13? st Giacomelli), Pontisso (37? st Cinelli), Rigoni, Dalmonte (38? st Zonta); Meggiorini (18? st Guerra), Gori (13? st Marotta). A disp.: Perina, Scoppa, Bizzotto, Pasini, Ierardi, Barlocco, Jallow. All. Di Carlo.PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Rossetti (43? st Pasa); Gavazzi (21? st Musiolik); Ciurria (21? Scavone), DIAW. A disp.: Passador, Berra, Stefani, Secli, Misuraca, Bassoli, Buti?, Chrzanowski. All. Tesser.ARBITRO: Camplone di Pescara. Assistenti Villa e Della Croce di Rimini. Quarto ufficiale Panettella di Bari.NOTE: ammoniti DIAW, Bruscagin, Gavazzi, Calò, Rigoni, Camporese, ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 ottobre 2020) LR Vicenza –1-1 GOL: 9? st, 17? Cappelletti. LR VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte (13? st Giacomelli), Pontisso (37? st Cinelli), Rigoni, Dalmonte (38? st Zonta); Meggiorini (18? st Guerra), Gori (13? st Marotta). A disp.: Perina, Scoppa, Bizzotto, Pasini, Ierardi, Barlocco, Jallow. All. Di Carlo.(4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Rossetti (43? st Pasa); Gavazzi (21? st Musiolik); Ciurria (21? Scavone),. A disp.: Passador, Berra, Stefani, Secli, Misuraca, Bassoli, Buti?, Chrzanowski. All. Tesser.ARBITRO: Camplone di Pescara. Assistenti Villa e Della Croce di Rimini. Quarto ufficiale Panettella di Bari.NOTE: ammoniti, Bruscagin, Gavazzi, Calò, Rigoni, Camporese, ...

