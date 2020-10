Serie A nel pallone. Il Napoli resta a casa, la Juve: noi scendiamo in campo (Di sabato 3 ottobre 2020) Prende risvolti surreali la vigilia della partita clou di Serie A Juventus-Napoli. Dopo la positività al Covid dei calciatori azzurri Piotr Zielinski ed Eljif Elmas la Asl del capoluogo campano ha vietato alla squadra di partire per Torino. Ne consegue che allo Stadium non ci sarà nessuna partita. Ma la Juventus, dal canto suo, "comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A", si legge inu na nota del club bianconero. La partita infatti non è stata (ancora) annullata dalla Lega e il Napoli, non giocando, rischia il 3-0 a tavolino. Il tutto mentre l'ombra del Covid si fa ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Prende risvolti surreali la vigilia della partita clou dintus-. Dopo la positività al Covid dei calciatori azzurri Piotr Zielinski ed Eljif Elmas la Asl del capoluogo campano ha vietato alla squadra di partire per Torino. Ne consegue che allo Stadium non ci sarà nessuna partita. Ma lantus, dal canto suo, "comunica che la Prima Squadra scenderà inper la garantus-domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega diA", si legge inu na nota del club bianconero. La partita infatti non è stata (ancora) annullata dalla Lega e il, non giocando, rischia il 3-0 a tavolino. Il tutto mentre l'ombra del Covid si fa ...

GoalItalia : Bakayoko torna in Serie A: giocherà in prestito nel Napoli ?? - SkySport : Napoli, nel pomeriggio l'esito dei tamponi: le news della Serie A - SerieA : Si è chiusa la seconda giornata della #SerieATIM. Ecco tutti i risultati! Resta aggiornato con l'App ufficiale di… - Tanzen : @sano80 OPS “Nel comunicato n° 51 diffuso dalla Lega Serie A il 2/10 è stato stabilito che non c'è un provvedimento… - rosariob12 : RT @apetrazzuolo: Nel comunicato n° 51 diffuso dalla Lega Serie A il 2/10 è stato stabilito che non c'è un provvedimento di sconfitta a tav… -