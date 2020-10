Morte Aurelio Visalli, aggredito il ragazzo salvato dal sottufficiale [VIDEO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo un commento su Facebook poco delicato nei confronti di Aurelio Visalli, uno dei due ragazzi salvati dal sacrificio del sottufficiale è stato aggredito e malmenato. In esclusiva per Meteoweek, il commento della madre e di un amica di famiglia al telefono. Dai commenti minacciosi si è passato ai fatti. Il ragazzo che alcuni giorni … L'articolo Morte Aurelio Visalli, aggredito il ragazzo salvato dal sottufficiale VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo un commento su Facebook poco delicato nei confronti di, uno dei due ragazzi salvati dal sacrificio delè statoe malmenato. In esclusiva per Meteoweek, il commento della madre e di un amica di famiglia al telefono. Dai commenti minacciosi si è passato ai fatti. Ilche alcuni giorni … L'articoloildalproviene da www.meteoweek.com.

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - DaniloToninelli : Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo… - Antonio_Tajani : Profondo cordoglio per la morte, nel Golfo di Milazzo, del Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli. Ha… - VivMilano : RT @Poesiaitalia: Non è la morte che un uomo dovrebbe temere, ma il fatto di non iniziare mai a vivere. Marco Aurelio - DanieleM5S : RT @DaniloToninelli: Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo per… -