Mercato Juve, futuro con Guardiola: si rischia lo strappo (Di sabato 3 ottobre 2020) La fine di questa finestra di calcioMercato si sta rivelando molto intensa e piuttosto complicata per la Juventus. Sul fronte del Mercato in entrata, i bianconeri stanno lavorando per mettere a segno il colpo Chiesa, ma è frenato dallo stallo sul fronte del Mercato in uscita. Su tutti, spicca Sami Khedira che ancora non ha rescisso il contratto con il club. Poi abbiamo Mattia De Sciglio e Douglas Costa, entrambi ormai da tempo nomi in uscita. In particolare l'esterno brasiliano ha attirato su di sé l'interesse di molti club internazionali pronti a ingaggiarlo, ma pare che il giocatore abbia rifiutato tutte le offerte ricevute fino ad adesso.

ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveNapoli: 'Non penso ci sia il rischio di non giocare, Arthur può partire titolare. Mercato? Finchè è… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - gargantuuuu : RT @juanito1897: Se DeSciglio lascia la Juventus in questa sessione di mercato, regalerò una maglia della Juve a chiunque RT questo tweet.… - LArcoraci : RT @juanito1897: Se DeSciglio lascia la Juventus in questa sessione di mercato, regalerò una maglia della Juve a chiunque RT questo tweet.… -