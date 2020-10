Matteo Salvini: prima del processo, il comizio [VIDEO] (Di sabato 3 ottobre 2020) A poche ore dal processo che parte oggi a Catania, Matteo Salvini si è inserito nella campagna elettorale per le amministrative in Sicilia. A Milazzo, applausi ma anche contestazioni. Nonostante il processo ormai in corso, e nonostante i casi di comtagio da coronavirus in aumento, Matteo Salvini è intervenuto ad un comizio a Milazzo, uno … L'articolo Matteo Salvini: prima del processo, il comizio VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) A poche ore dalche parte oggi a Catania,si è inserito nella campagna elettorale per le amministrative in Sicilia. A Milazzo, applausi ma anche contestazioni. Nonostante ilormai in corso, e nonostante i casi di comtagio da coronavirus in aumento,è intervenuto ad una Milazzo, uno … L'articolodel, ilproviene da www.meteoweek.com.

