Mascherine all'aperto, una vita falsata (Di sabato 3 ottobre 2020) E c'è ancora chi dice, o scrive, che questo è un campionato falsato dal covid. Alle vecchie e malsane abitudini non si rinuncia facilmente. Ora: da otto mesi non vado al cinema, né a teatro. Giro con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) E c'è ancora chi dice, o scrive, che questo è un campionato falsato dal covid. Alle vecchie e malsane abitudini non si rinuncia facilmente. Ora: da otto mesi non vado al cinema, né a teatro. Giro con ...

MediasetTgcom24 : LAZIO, OBBLIGO DI MASCHERINE ALL'APERTO - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - Corriere : Mascherine, si va verso l’obbligo all’aperto in tutta Italia - thewaterflea : RT @GavinoSanna1967: Marzo 2020 DPCM vieta uso mascherine a non malati, mass media ripetono in continuazione 'servono a poco, hanno controi… - MaurizioFuochi : RT @PolAlberto: Francia, Tar di Strasburgo boccia l'obbligo di mascherine all'aperto -