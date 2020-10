Maltempo – Morto vigile del fuoco volontario in Valle d’Aosta, in Piemonte pioggia record dal 1958 e due dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Maltempo sta mettendo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli e a Col di Tenda, in provincia di Cuneo, si registrano due escursionisti tedeschi dispersi, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, è Morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso: lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un margaro è disperso da poco prima della mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. Il secondo disperso in Piemonte è un ragazzo di 20 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilsta mettendo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria,d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli e a Col di Tenda, in provincia di Cuneo, si registrano due escursionisti tedeschi, mentre ad Arnad (Aosta) undel, Rinaldo Challancin, 53 anni, èper il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso: lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un margaro è disperso da poco prima della mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. Il secondo disperso inè un ragazzo di 20 anni ...

