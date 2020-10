Lazio-Inter | Conte | “Vogliamo trovare il giusto equilibrio | anche se ho una mia teoria”

(Di sabato 3 ottobre 2020) L'vuole continuare il proprio momento magico e proverà a farlonella sfida contro ladi domenica pomeriggio.I nerazzurri hanno segnato ben nove reti nelle prime due giornate di campionato adesso dovranno vedersela contro i biancocelesti che nell'ultima uscita hanno subito la batosta nel match perso contro l'Atalanta. Il tecnicoista Antoniovenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Stiamo lavorando per cercare disempre il. Continuiamo a creare delle situazioni offensive, ma occorreper evitare di prendere delle ripartenze e farciimpreparati. Mettiamoin conto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

Sicuramente è una partita impegnativa ma ogni gara ha le sue difficoltà. – Alla vigilia di Lazio-Inter, Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa rispondendo alle domande dei ...Il tecnico nerazzurro alla viglia della partita con la Lazio per tenere il passo in vetta alla classifica, l’anno scorso a Roma fu sconfitta ...