Juve-Napoli si gioca o no? Le tappe della vicenda (Di sabato 3 ottobre 2020) Il dubbio è ancora lo stesso per tutti: Juventus-Napoli si gioca o non si gioca? La Asl ha bloccato gli azzurri, che però potrebbero partire domattina, i bianconeri hanno annunciato che scenderanno in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) Il dubbio è ancora lo stesso per tutti:ntus-sio non si? La Asl ha bloccato gli azzurri, che però potrebbero partire domattina, i bianconeri hanno annunciato che scenderanno in ...

capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - stefarussnaples : RT @ZZiliani: Una cosa è certa: con la Juve, ad oggi, nessuno si era mai scansato come il Napoli. - melwoodftsashay : RT @coldblackarrow: Si sono lamentati per tipo un mese e mezzo che Aurelio De Laurentiis con un po' di mal di pancia ed un tampone negativo… -