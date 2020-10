Incidente per Giulia Bongiorno al processo Gregoretti, va via in sedia a rotelle (Di sabato 3 ottobre 2020) Piccolo Incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato del segretario leghista che è stata soccorsa da sanitari che le hanno portato del ghiaccio.A fine udienza la senatrice leghista si è allontanata su una sedia a rotelle. Ha annunciato una interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Piccoloin Aula perdurante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato del segretario leghista che è stata soccorsa da sanitari che le hanno portato del ghiaccio.A fine udienza la senatrice leghista si è allontanata su una. Ha annunciato una interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari.

HuffPostItalia : Incidente per Giulia Bongiorno al processo Gregoretti, va via in sedia a rotelle - enpaonlus : Incidente di caccia a Tredozio. Per errore spara all'amico che perde un occhio. - quinta : dopo il mio incidente dell'aprile 2013 sono stato intubato in terapia intensiva per 5 giorni. quando ho ripreso co… - GraziaAmelia : RT @HuffPostItalia: Incidente per Giulia Bongiorno al processo Gregoretti, va via in sedia a rotelle - PonytaEle : RT @raggiovioletto: Processo Salvini, incidente in aula per avvocato Bongiorno: arriva il 118 -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Incidente per Giulia Bongiorno durante l’udienza a Catania per il caso Gregoretti Il Fatto Quotidiano Incidente per Giulia Bongiorno al processo Gregoretti, va via in sedia a rotelle

Piccolo incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato ...

Libro bianco sulla realtà virtuale "Nuova frontiera per cinema e tv"

Cos’è la realtà virtuale, da che tipo di tecnologia nasce, quali sono gli ambiti in cui può essere applicata, che scenari futuri si prospettano? A questi interrogativi, e ...

Piccolo incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato ...Cos’è la realtà virtuale, da che tipo di tecnologia nasce, quali sono gli ambiti in cui può essere applicata, che scenari futuri si prospettano? A questi interrogativi, e ...