In Trentino “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera”: si celebra il Marzemino (Di sabato 3 ottobre 2020) Trentino protagonista degli eventi a sfondo enologico, nel mese di ottobre. Si scaldano infatti i motori per “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera“, la manifestazione dedicata al territorio e al suo vitigno di riferimento, il Marzemino. L’appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 ottobre per una tre giorni che, seppur con le limitazioni imposte dal Covid, si propone di offrire all’ospite diverse opportunità per conoscere ed esplorare il borgo della Città del Vino di Isera e i suoi splendidi dintorni vitati. Via allora alle cene a tema nei ristoranti di Isera che proporranno speciali menù in abbinata a diversi Marzemino alla presenza degli stessi produttori, che potranno illustrare le caratteristiche delle loro ... Leggi su winemag (Di sabato 3 ottobre 2020)protagonista degli eventi a sfondo enologico, nel mese di ottobre. Si scaldano infatti i motori per “La. Ed èIsera“, la manifestazione dedicata al territorio e al suo vitigno di riferimento, il. L’appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 ottobre per una tre giorni che, seppur con le limitazioni imposte dal Covid, si propone di offrire all’ospite diverse opportunità per conoscere ed esplorare il borgo della Città del Vino di Isera e i suoi splendidi dintorni vitati. Via allora alle cene a tema nei ristoranti di Isera che proporranno speciali menù in abbinata a diversialla presenza degli stessi produttori, che potranno illustrare le caratteristiche delle loro ...

LaStampa : Gli orsi in Trentino sedati e tenuti spazi ristretti: M49, M57, DJ3 rifiutano il cibo. Animalisti: è maltrattamento… - fabjango : RT @lazampa: Gli orsi in Trentino sedati e tenuti spazi ristretti: M49, M57, DJ3 rifiutano il cibo. Animalisti: è maltrattamento @fulviocer… - VegPaola : Parlamento europeo: Tagliare i fondi ' life ursus' alla regione Trentino - Firma la petizione! - Ninfearosa : RT @youanimal_it: #Orsi detenuti al Casteller. La relazione shock degli esperti @minambienteIT @ISPRA_Press @_Carabinieri_ inviati dal @Se… - marcellinosar : RT @lazampa: Gli orsi in Trentino sedati e tenuti spazi ristretti: M49, M57, DJ3 rifiutano il cibo. Animalisti: è maltrattamento @fulviocer… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentino “La «La prigione per me è una seconda casa» E si fa arrestare per andare in cella l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige