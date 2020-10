Il ragno Pd si è già pappato i Cinque stelle in un anno di governo (Di sabato 3 ottobre 2020) C'era una volta un ragno. E c'era una mosca intrappolata nella sua tela. Questo è un canovaccio tipico di Esopo, dal finale comodamente prevedibile. E siccome le favole sono metafora della vita reale, facciamo copia e incolla sulla politica italiana e troviamo nella parte del ragno il Pd, e in quella della mosca il Movimento 5 stelle. Che si avvia a essere fagocitato dalla vecchia scuola post comunista. Le parole pronunciate da Alessandro Di Battista l'altra sera a Piazza Pulita, che ha paragonato l'evoluzione della creatura grillina all'Udeur di Mastella, mettono l'accento innanzitutto su una fosca prospettiva di consenso, ma anche sulla nemesi rovinosa per quel (non) partito che aveva tra i suoi dogmi il rifiuto delle alleanze. Ora, questo principio è stato rotto ai tempi del governo con la Lega, ma ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) C'era una volta un. E c'era una mosca intrappolata nella sua tela. Questo è un canovaccio tipico di Esopo, dal finale comodamente prevedibile. E siccome le favole sono metafora della vita reale, facciamo copia e incolla sulla politica italiana e troviamo nella parte delil Pd, e in quella della mosca il Movimento 5. Che si avvia a essere fagocitato dalla vecchia scuola post comunista. Le parole pronunciate da Alessandro Di Battista l'altra sera a Piazza Pulita, che ha paragonato l'evoluzione della creatura grillina all'Udeur di Mastella, mettono l'accento innanzitutto su una fosca prospettiva di consenso, ma anche sulla nemesi rovinosa per quel (non) partito che aveva tra i suoi dogmi il rifiuto delle alleanze. Ora, questo principio è stato rotto ai tempi delcon la Lega, ma ...

Il_Ragno_ : È già tremendamente tardi. - Matteo48400128 : @MalefikoDentro @WomanInBlack24 @IREISGufficiale Non ho mai pensato che sia stato tu...ti ho già spiegato che ho us… - lichibenassi : Qualunque cosa sia è un mostro. Già un ragno normale per me è terrorizzante ma una cosa del genere nemmeno nei miei… - vaffanculessss : diopo non posso trovare un ragno gigante in tl già di prima mattina - Mya0209_ : @grafo_lo_gia Un ragno serpente -

Ultime Notizie dalla rete : ragno già Riuscirà il Mister del Taranto a cavare un ragno dal buco? Corriere di Taranto