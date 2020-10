Il maltempo devasta un cimitero: trascinate via le bare (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel cuneese il maltempo ha devastato un cimitero e trascinato via le bare. Gli abitanti del posto i cui parenti riposavano nel campo santo, hanno dovuto affrontare la vista dei loro cari letteralmente strappati dalla terra Il cimitero in frazione Trappa di Garessio non esiste più. La piena del Tanaro l’ha devastato, trascinando via una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel cuneese ilhato une trascinato via le. Gli abitanti del posto i cui parenti riposavano nel campo santo, hanno dovuto affrontare la vista dei loro cari letteralmente strappati dalla terra Ilin frazione Trappa di Garessio non esiste più. La piena del Tanaro l’hato, trascinando via una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nel cuneese il maltempo ha devastato un cimitero e trascinato via le bare. Gli abitanti del posto i cui parenti riposavano nel campo santo, hanno dovuto affrontare la vista dei loro cari letteralmente ...

